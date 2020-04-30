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İpekyolu Kültür Sanat Dergisi çıktı

VAN HABERLERİ  | 30.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına önemli bir değer katacak olan “İpekyolu Kültür ve Sanat Dergisi” okuyucularıyla buluştu.İpekyolu Belediyesinin kültür yayınları arasında çıkacak olan derginin üç ayda bir yayımlanacağı belirtildi.

İpekyolu Kültür Sanat Dergisi çıktı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına önemli bir değer katacak olan “İpekyolu Kültür ve Sanat Dergisi” okuyucularıyla buluştu.
İpekyolu Belediyesinin kültür yayınları arasında çıkacak olan derginin üç ayda bir yayımlanacağı belirtildi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayımlanan İpekyolu Kültür ve Sanat Dergisi’nin ilk sayısı çıktığı ve derginin kurumsal bir formatta üç aylık periyotlar halinde yayınlanarak okuyucularıyla buluşacağı bildirildi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Van’ın kültür ve sanat yaşamına önemli bir eser kazandırdıklarını belirterek, hizmet perspektiflerinin önemli bir ayağını da sosyal ve kültürel belediyeciliğin oluşturduğunu ifade etti. Sosyal belediyecilikte kültürel ve sanatsal hizmetlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Vekili Aslan, İpekyolu Kültür ve Sanat Dergisinin Van’ın sosyal ve kültürel hayatına renk katacağını ifade etti. Aslan, aynı zamanda tarihe de ışık tutacak olan derginin Van tarihi açısından önem arz eden olaylar, tarihi eserler ve düşünce yazılarının yanı sıra fotoğraflarla renkleneceğini dile getirdi. Başkan Vekili Aslan, Van kültürünü ve değerlerini en iyi şekilde tanıtmak amacı güden derginin unutulmaya yüz tutmuş gelenek, görenek ve yakın tarihine ışık tutacağına da vurgu yaptı.
Başkan Vekili Aslan, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından korona virüsü olarak adlandırılan salgın sebebiyle zor zamanlardan, zor mücadelelerden geçtiğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Bizlere düşen birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte el ele vererek bu zor günleri aşacağımıza inanmaktır. Bu bağlamda bu zor günlerde sizler için okurken keyif alacağınızı düşündüğümüz ve üç ayda bir yayınlamayı planladığımız İpekyolu Kültür ve Sanat Dergimizde büyükten küçüğe, yaşlısından gencine, kadınından erkeğine her kesime hitap eden; içinde kültür ve sanata dönük geniş bir yelpaze barındıran bu dergiyle gönüllere dokunmayı hedefliyoruz. Ülkemizde ‘Doğu’nun İncisi’ olarak bilinen Van, doğal güzellikleri ve zengin toprakları ile binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Var olan güzellikleri ve konumundan dolayı birçok medeniyetin burada yaşaması, şehrin köklü bir tarihe sahip olmasını sağlamıştır. Tarih kokan ilimiz, sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ile ülkemizde mutlaka görülmesi gereken şehirlerden biridir. Yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak mekanlarından olan Van Gölü, Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Müzesi bunlardan sadece birkaç tanesi. Bu dergimizde ilimizin geleneği, kültürü ve sanatı ile geçmişten günümüze iz bırakan şahsiyetleri konu alarak, geçmiş ile gelecek nesiller arasında bir köprü görevi kurmayı amaçlıyoruz. Bu duygularla hazırladığımız ilk sayımızı siz değerli Van halkına sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu sayıda; ilk olarak şehrimizin sembol şahsiyetlerinden Fotoğrafçı Ömer Kırca’yı okurken, kendinizi bir anda eski Van yıllarında bulacaksınız. Diğer yandan Van tarihini ve kültürüne anlatan birbirinden güzel birçok çalışmayı da bu sayıda görme şansına sahip olacaksınız. İnanıyorum ki sosyal belediyecilik anlayışımız ile çıkmış olduğumuz bu yolda motivasyonumuzu arttıran desteğiniz ile daha güzel, anlamlı ve kaliteli işler yapacağız. Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Van’a yaraşır bir dergi çıkarmak, mazi ile atiyi buluşturmak adına dergimize birikimleri, araştırmaları, yazıları, şiirleri ve fotoğrafları ile destek veren herkese teşekkür ediyor, bu hizmetimizin İpekyolu’na ve Van’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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