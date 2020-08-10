İpekyolu’nda ahır yıkımları devam ediyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, daha yaşanılabilir bir kent oluşturma hedefleri doğrultusunda başlattığı ahır yıkımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Belirlenen plan neticesinde Buzhane Mahallesi’ndeki iki ahırın daha yıkımı gerçekleştirildi.

İpekyolu Belediyesi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246. Maddesi ve belediye meclisi tarafından alınan karara istinaden yıkımları gerçekleştiriyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, daha önce konuyla ilgili, “Mahalle arasında ahırların bulunması hem çevre açısından hem de modern medeni bir şehir planı açısından mümkün değil. Bu konuyla ilgili vatandaşlardan birçok kez şikayet aldık. Zaten kanun açık, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi 20 binin üzerinde nüfusu olan yerleşim yerinde hayvan beslemek yasak” demişti.

İlçede ilk ahır yıkımı 14 Haziran’da yapılmıştı

Alınan karar sonrası İpekyolu ilçesinde özellikle göle ve çevreye zarar veren 110 ahır tespit edildi. Tespitin ardından ilk yıkım Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Zabıta müdürlükleri ekiplerince gerekli çevre güvenlik önlemi alındıktan sonra 14 Haziran’da gerçekleştirilmişti. Daha sonra besicilerden, çiftçilerden gelen talep üzerine araya Kurban Bayramı’nın da girmesiyle 10 Ağustos’a kadar yıkım işlemlerine ara verilmişti. Verilen aranın ardından ahır yıkımlarına bugün tekrar başlandı. Belediyenin ilgili birimleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetlerinin de desteğiyle Buzhane Mahallesi’ndeki iki ahırın daha yıkımı gerçekleştirildi.