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İpekyolu’nda bahar temizliği

VAN HABERLERİ  | 07.03.2020 18:00 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Belediyesi ile Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından Van Gölü sahilinde bahar temizliği etkinliği yapıldı.İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çevre duyarlılığına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, gönüllü çevreciler ile birlikte, Van Gölü’nün İpekyolu sahilinde, çevre temizliği başlattı.

Van merkez İpekyolu Belediyesi ile Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından Van Gölü sahilinde bahar temizliği etkinliği yapıldı.
İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çevre duyarlılığına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, gönüllü çevreciler ile birlikte, Van Gölü’nün İpekyolu sahilinde, çevre temizliği başlattı. Ellerine çöp poşetlerini alan çevreciler, sahildeki atıkları büyük bir titizlikle topladı. Etkinliğe Toplum Gönüllüleri Vakfı, belediye birim müdürleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan katıldı. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Vekili Aslan, “İlçemizin Van Gölü’ne 2800 metrelik sahili bulunmakta. İlkbaharın gelişiyle birlikte halkımızın sahillere gezileri başlayacak. Maalesef bilinçsizce atılan çöpler, sahilde ve Van Gölü’nde çirkin ve hoş olmayan görüntülere sebep olmakta. Bizlerde hem belediye olarak hem de Toplum Gönüllüleri Vakfının üyeleri olarak, “İpekyolu’nda Bahar Temizliği” adında bir temizlik kampanyası başlattık. İlk olarak Van Gölü sahilinde ki çöpleri toplamaya karar verdik. İlerleyen zamanlarda bu kampanya ile ilçemizdeki tüm okullarımızı dahil ederek, çocuklarımıza da çevre bilinci oluşturmayı planlıyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen temizlik işleri ekiplerimize ve Toplum Gönüllüleri Vakfı üyelerine teşekkür ediyor, vatandaşlarımızdan hem sahillerde hem de şehir genelinde meydana gelen kirlilik konusunda duyarlılık bekliyoruz” dedi.

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