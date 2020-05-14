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İpekyolu’nda bayram öncesi seyyar satıcı denetimi

VAN HABERLERİ  | 14.05.2020 18:44 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi her bayram öncesi kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yaşanan seyyar satıcı karmaşası ve kaldırım işgallerinin önüne geçmek ve pandemi ile etkin mücadele etmek amacıyla bu yıl üst düzey tedbirler aldı.Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ve İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde şehir merkezinde seyyar satıcıların cadde ve sokaklarda satış yapmasını engellemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Van’ın İpekyolu Belediyesi her bayram öncesi kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yaşanan seyyar satıcı karmaşası ve kaldırım işgallerinin önüne geçmek ve pandemi ile etkin mücadele etmek amacıyla bu yıl üst düzey tedbirler aldı.
Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ve İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde şehir merkezinde seyyar satıcıların cadde ve sokaklarda satış yapmasını engellemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İpekyolu Zabıta Müdürlüğünden oluşan ekipler, tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde seyyar satıcı ve işportacılara cadde ve sokaklarda satış yapılmasını engellemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde daha önce ikaz edilen fakat uymayan kişilere cezai işlem uygulandı. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Cumhuriyet Caddesi ve ara sokaklarında yaşanan yoğunluklar göz önüne alınarak, korona virüsle etkin mücadeleye devam etmek amacıyla valilik tarafından alınan karar gereği bu yıl cadde ve sokaklarda seyyar satıcılara ve işportacılara izin vermeyecek. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla daha önceden devam eden semt pazarları yine hizmet vermeye devam edecek. Böylelikle bir taraftan kent merkezindeki yaya yollarının yoğun olmasının önüne geçilecek diğer taraftan da vatandaşların bayram alışverişlerini merkeze gelmeden kendi mahallelerinde yapmalarına olanak tanınacak.
Ekipler, Ramazan ayı sonuna kadar şehir merkezindeki denetimlerine devam edecek.

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