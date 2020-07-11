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İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

VAN HABERLERİ  | 11.07.2020 15:25 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmenliği’ kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan 20 binanın dış cephesini yeniledi.İpekyolu Belediyesi Yapı ve Kontrol Müdürlüğü Kaçak Yapı ve Yıkım Şefliği ekipleri, 1 Ocak itibariyle ilçe sınırları içerisinde yer alan ve görüntü kirliliği oluşturan, binaların ve yıpranmış yapıların (hasarsız yapılar) ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmenliği’ gereğince denetimini gerçekleştirdi.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmenliği’ kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan 20 binanın dış cephesini yeniledi.
İpekyolu Belediyesi Yapı ve Kontrol Müdürlüğü Kaçak Yapı ve Yıkım Şefliği ekipleri, 1 Ocak itibariyle ilçe sınırları içerisinde yer alan ve görüntü kirliliği oluşturan, binaların ve yıpranmış yapıların (hasarsız yapılar) ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmenliği’ gereğince denetimini gerçekleştirdi. Denetimler sonrası yapı sahipleri ile bire bir yapılan görüşmelerin ardından kent estetiği açısından daha güzel ve yaşanabilir bir şehir için, 20 binada dış cephe giydirme, kaplama ve boya gibi çalışmalar yapılırken, aynı zamanda bu yapıların daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturulması sağlandı.

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