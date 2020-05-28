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İpekyolu’nda camiler ibadete hazırlanıyor

VAN HABERLERİ  | 28.05.2020 17:40 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, 29 Mayıs’ta cemaatine kavuşacak cami ve açık alanlarla ilgili dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Normalleşme adımları kapsamında cuma namazlarının cemaatle kılınması kararlaştırılırken, vatandaşlar abdestlerini evde alıp, maske ve eldiven takıp, kendi getirdikleri seccadeyle cami avlusunda ve müftülük tarafından belirlenen açık alanlarda sosyal mesafeye uyarak namaz kılabilecek.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, 29 Mayıs’ta cemaatine kavuşacak cami ve açık alanlarla ilgili dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Normalleşme adımları kapsamında cuma namazlarının cemaatle kılınması kararlaştırılırken, vatandaşlar abdestlerini evde alıp, maske ve eldiven takıp, kendi getirdikleri seccadeyle cami avlusunda ve müftülük tarafından belirlenen açık alanlarda sosyal mesafeye uyarak namaz kılabilecek. Bu kararla birlikte İpekyolu Belediyesi ekipleri de özel solüsyon ve ilaçlarla camilerin avlusu, camları, halıları ve minber ile vatandaşların dokunabileceği tüm yüzeyler ve açık alanlar temizleyerek ibadete hazır hale getiriyor.
İpekyolu Müftülüğü, ilçe genelinde salgın sonrası ilk cuma namazının kılınacağı 65 cami ve açık alanı belirledi. İpekyolu Belediyesi ekipleri de, vatandaşların hijyenik şartlarda ve güven içerisinde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için cami içleri ve namaz kılınacak açık alanları yıkayarak dezenfekte ediyor. Çalışmalar kapsamında özel solüsyon ve ilaçlarla camilerin avlusu, camları, halıları ve minber ile vatandaşların dokunabileceği tüm yüzeyler elden geçiriliyor.

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