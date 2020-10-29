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İpekyolu’nda ‘Cumhuriyet’ koşusu

VAN HABERLERİ  | 29.10.2020 16:28 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 97’inci kuruluş yıldönümünü sebebiyle Van Kalesi’nde düzenlenen ödüllü Cumhuriyet koşusunda dereceye girenler altınla ödüllendirildi.İpekyolu Belediyesine bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, her yaş grubundan bireyin katıldığı ödüllü koşu yarışı düzenlendi.

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 97’inci kuruluş yıldönümünü sebebiyle Van Kalesi’nde düzenlenen ödüllü Cumhuriyet koşusunda dereceye girenler altınla ödüllendirildi.
İpekyolu Belediyesine bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, her yaş grubundan bireyin katıldığı ödüllü koşu yarışı düzenlendi. Koşuya erkeklerden 140, kadınlardan ise 85 sporcu katıldı. İlçe emniyet ve zabıta müdürlüğü tarafından yoğun güvenlik önleminin alındığı etkinlikte, çocuklar ellerindeki Türk bayraklarıyla parkur alanını süsledi. İki kilometrelik parkur Van Müzesinden başlayıp Van Kalesi girişinde son buldu.
Cumhuriyet koşusunun ardından etkinlik Van Kalesi’nde devam etti. Burada çocuklara yönelik sanatçı Çağdaş Çoğaç ile İnan Büyüksu tarafından birbirinden güzel şarkılar seslendirilirken, belediye personeli tarafından ise katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programda bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Cumhuriyetin 97. yıldönümünü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andığını belirtti. Kaymakam Aslan, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.
Cumhuriyet koşusunda erkekler kategorisinde yarışı birinci tamamlayan Mahsun Değer’e tam altın, ikinci tamamlayan Kenan Sarı’ya yarım altın, üçüncü tamamlayan Suat Karabulak’a ise çeyrek altın verildi. Kadınlar kategorisinde ise yarışı birinci tamamlayan Bahar Atalay isimli sporcu tam altın, ikinci tamamlayan Edibe Yağız yarım altın, üçüncü gelen Nevin İnce ise çeyrek altınla ödüllendirildi. Sporcular ödüllerini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın elinden aldı. Ödül törenin ardından etkinlik son buldu.

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