YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu’nda fırınlar ve unlu mamulleri işletmeleri denetlendi

İpekyolu’nda fırınlar ve unlu mamulleri işletmeleri denetlendi

09.01.2021 11:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde fırın ve unlu mamul işletmelerinin kendi alanları dışında ürün satışı yapıp yapmadığı denetlenirken, yönetmeliğe aykırı faaliyet yürüten işletmeler uyarıldı.İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği tarafından ilçedeki işletmelerde yapılan hijyen, ruhsat, tağşiş ve gramaj gibi rutin denetimlerin yanı sıra Fırın ve Unlu Mamul işletmelerinin, kendi faaliyet alanları dışında ürün satışı yapıp yapmadığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde fırın ve unlu mamul işletmelerinin kendi alanları dışında ürün satışı yapıp yapmadığı denetlenirken, yönetmeliğe aykırı faaliyet yürüten işletmeler uyarıldı.
İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği tarafından ilçedeki işletmelerde yapılan hijyen, ruhsat, tağşiş ve gramaj gibi rutin denetimlerin yanı sıra Fırın ve Unlu Mamul işletmelerinin, kendi faaliyet alanları dışında ürün satışı yapıp yapmadığına yönelik denetim gerçekleştirildi. Özellikle kahvehane ve fırınlarda kahvaltılık ürün satılmaması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, ürün satışının devam etmesi halinde iş yerlerine ciddi cezalar verileceğini açıkladı.

“Denetimler aralıksız yürütülecek”
İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmenlik gereğince ruhsat faaliyetine aykırı faaliyette bulunan işyeri ile ilgili denetim çalışmalarımız tüm iş kolları için aralıksız yürütülemeye devam edecek. Yapılan uyarılara ve mevzuata uymayan işyerlerine idari para cezası ve gerekirse ruhsat iptali yaptırımları uygulanacak” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

Van Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:18
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:32

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Van’da kısıtlamayla birlikte belediyeler çalışma yapıyor

Van’da kısıtlamayla birlikte belediyeler çalışma yapıyor

Başkan Akman’ın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesaj

Başkan Akman’ın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesaj

VGC’den “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

VGC’den “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

İran sınırında çuvallar içerisinde kaçak ilaç ele geçirildi

İran sınırında çuvallar içerisinde kaçak ilaç ele geçirildi

Buzdan gelinliğini giyen Muradiye Şelalesi büyülüyor

Buzdan gelinliğini giyen Muradiye Şelalesi büyülüyor

Van TSO’dan yıllık değerlendirme

Van TSO’dan yıllık değerlendirme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.