İpekyolu’nda kapsamlı pandemi denetimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla iş yerleri ve işletmelere yönelik kapsamlı denetim yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda normalleşme adımları atıldı. Bu kapsamda berber, kuaför, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçeleri, havuz, hamam, sauna ve spor merkezleri gibi iş yerleri ve işletmelerin faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemlerin bilgilendirilmesi yapılarak denetimler yapıldı.

Alınan tedbirler kapsamında; sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına uyulması, iş yerlerinin havalandırılması, çalışanların ve müşterilerin maske takması, tek kullanımlık ürünlerin kullanılması gibi kurallara uyulup uyulmadığı denetlenerek gerekli bilgilendirilmeler yapıldı.

İpekyolu Belediyesi yetkilileri, denetimlere aralıksız devam ederek halkın güvenliği ve sağlığı için çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.

