YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu’nda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

İpekyolu’nda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

VAN HABERLERİ  | 29.02.2020 15:34 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, toplumsal sorunlara yol açan, kent estetiğini bozan, çevre kirliliği ve kötü görüntüye sebep olan ağır hasarlı yapıların yıkımına aralıksız devam ediyor.İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde tespit edilen, insanların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan, kent estetiğini bozan terk edilmiş harabe haldeki yapıların yıkım çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Van merkez İpekyolu Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, toplumsal sorunlara yol açan, kent estetiğini bozan, çevre kirliliği ve kötü görüntüye sebep olan ağır hasarlı yapıların yıkımına aralıksız devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde tespit edilen, insanların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan, kent estetiğini bozan terk edilmiş harabe haldeki yapıların yıkım çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son yılların en etkili kar yağısının ardından, havaların ısınması ve yasal süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden ağır hasarlı yapıların yıkımına hız verdi. Ekipler bu kapsamda, Karşıyaka, Selimbey ve Hafıziye Mahallelerinde bulunan ağır hasarlı 4 yapının yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım öncesi gerekli güvenlik önlemi alan ekiplerimiz, ardından iş makineleri yardımıyla ağır hasarlı yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, ilerleyen günlerde ilçe sınırları içinde bulunan diğer ağır hasarlı ve terk edilmiş yapıların yıkımına, planlanan iş programı kapsamında devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Van Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:33
Öğle
12:24
İkindi
15:33
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Van Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.