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İpekyolu’nda korona virüs denetimi

VAN HABERLERİ  | 12.08.2020 10:32 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında gece geç saatlere kadar denetimler yapıldı.İçişleri Bakanlığınca valiliklere korona virüs denetimleriyle ilgili gönderilen geniş kapsamlı genelge kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında gece geç saatlere kadar denetimler yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere korona virüs denetimleriyle ilgili gönderilen geniş kapsamlı genelge kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği belirtildi. Genelge kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Van’ın en büyük merkez ilçesi İpekyolu’nda da ’Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganıyla denetim gerçekleştirildi. Halkın yoğun olduğu caddelerin yanı sıra uygulamada restoranlar, kafeler, bayan kuaförleri, berberler, kahveler, lokantalar, parklar, toplu taşıma araçları, düğün salonları ve sinema salonları da tek tek denetlendi. Denetimlere İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, muhtarlar ve zabıta ekipleri katıldı.

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