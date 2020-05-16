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İpekyolu’nda korona virüs denetimi gerçekleştirildi

VAN HABERLERİ  | 16.05.2020 10:59 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Belediyesi koordinesinde paydaş kumlar ile birlikte ilçe genelinde korona virüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik olarak berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi.İpekyolu Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde korona virüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik olarak berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Van merkez İpekyolu Belediyesi koordinesinde paydaş kumlar ile birlikte ilçe genelinde korona virüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik olarak berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi.
İpekyolu Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde korona virüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik olarak berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi. Vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında daha hijyenik ve kaliteli hizmet alması amacıyla, ilçe merkezinde faaliyet gösteren 480 berber ve kuaför salonu ile güzellik merkezine yönelik gerçekleştirilen denetimlere ilçe Sağlık Müdürlüğü, ilçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, denetim ekiplerinin kurallara uyulması konularında berber, kuaför ve güzellik merkezlerine uyarılarda bulunuldu. Kaymakam Aslan, “Korona virüsle mücadele kapsamında 21 Mart 2020 tarihinden bu yana hizmete kapatılan bay ve bayan kuaför ve güzellik salonları devletimiz tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda, 11 Mayıs’tan itibaren tekrar hizmet vermeye başladı. Ekiplerimiz maske kullanımı başta olmak üzere yayınlanan genelge doğrultusunda 09.00- 21.00 saatleri arasında faaliyette bulunacak kuaför ve güzellik salonlarında bir dizi denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, randevu sistemiyle çalışılması, aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmemesi, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verilmesi, havlu, önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık malzemeler olması, jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılmaması gibi hususlarda bilgilendirme yaptı“ dedi.
Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç’da denetimlerle ilgili olarak yapmış olduğu açıklamasında, İpekyolu Belediyesinin her zaman esnafın yanında yer aldığını belirterek, “ İpekyolu Belediyesinin bu güne kadar vermiş olduğu destekten ötürü, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın Sinan Aslan’a teşekkür ediyor, taleplerimizi her zaman dikkate aldığı için üyelerim adına, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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