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İpekyolu’nda mahalleler arası bilgi yarışması

VAN HABERLERİ  | 12.02.2020 16:10 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün sosyal belediyecilik projeleri kapsamında düzenlemiş olduğu 45 yaş üstü mahalleler arası bilgi yarışması ön elemeleri devam ediyor.İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın ilkini Karakoç Mahallesi’nde gerçekleştirdiği 45 yaş üstü mahalleler arası bilgi yarışması, bu hafta Erçek Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar arasında yapıldı.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün sosyal belediyecilik projeleri kapsamında düzenlemiş olduğu 45 yaş üstü mahalleler arası bilgi yarışması ön elemeleri devam ediyor.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın ilkini Karakoç Mahallesi’nde gerçekleştirdiği 45 yaş üstü mahalleler arası bilgi yarışması, bu hafta Erçek Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar arasında yapıldı. Toplamda 50 kişinin yarıştığı etkinlikte, 27 erkek ve 23 kadın yarışmacı arasında 5 erkek, 5 asil kadın ve 3 yedek olarak rakiplerini eledi.
Van yöresine ait genel kültür sorularının sorulduğu bilgi yarışmasında taraflar kıyasıya yarışırken, etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Şu ana kadar 13 kırsal mahallede ön elemesi gerçekleştirilen yarışma, tüm kırsal mahallelerde gerçekleştirildikten sonra birinciler arasında final yarışması düzenlenerek son bulacak.
İpekyolu Belediyesi, bu tür sosyal ve kültürel belediyecilik projelerine devam ederek vatandaşlara temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra bu tür projelerle de kültürel faaliyetleri halka ulaştırmayı hedefliyor.

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Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Koç Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
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