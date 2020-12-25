İpekyolu’nda sporculara uzaktan eğitim

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara görüntülü olarak uzaktan eğitim programı düzenliyor.

İpekyolu Belediyesine bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kısa süre önce ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik spor akademisi açmıştı. Karşıyaka Mahallesi’nde açılan akademide profesyonel anlamda spor branşlarıyla ilgili kendi alanında yetkin eğitmenler tarafından 10 ila 14 yaş aralığındaki çocuklara basketbol ve futbol eğitimleri verilmeye başlanmıştı.

“Yeni tedbirler 30 Kasım pazartesi günü açıklanmıştı”

Dünya genelinde yeniden tırmanışa geçen korona virüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermesiyle 30 Kasım 2020 Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni tedbirler açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle, kapsamı belirlenen tedbirlerle, hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması yanı sıra sosyal hayat ile ilgili birçok yeni kısıtlama da ilan edilmişti. Kısıtlamalar nedeniyle spor akademisindeki faaliyetlere de ara verilmişti.