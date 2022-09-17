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iPhone 14, MediaMarkt’ta ön satışa çıktı

17.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni iPhone’ların başlangıç fiyatları 30 bin 999 TL ile 46 bin 599 TL arasında değişirken ön satış sürecine özel olarak MediaMarkt, eski telefonlarını getirenlere çeşitli indirimler de sunuyor

İSTANBUL (AA) - iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max MediaMarkt’ta ön satışa açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, akıllı telefon dünyasının yeni yıldızları için ön satış sürecini başlattı.

Apple’ın geçen günlerde global olarak düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de ön satışa açıldı.

Yeni iPhone’ların başlangıç fiyatları 30 bin 999 TL ile 46 bin 599 TL arasında değişirken ön satış sürecine özel olarak MediaMarkt, eski telefonlarını getirenlere çeşitli indirimler de sunuyor.

23 Eylül'e kadar eski telefonlarını MediaMart’a getirenler, değiş tokuş desteğiyle iPhone 14’e 16 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek. Ürünler, alınan ön satışların ardından 23 Eylül'de MediaMarkt mağazalarında, mobil uygulamada ve mediamarkt.com.tr’de satışa çıkacak.

Yeni iPhone’ların başlangıç fiyatları iPhone 14 30 bin 999 TL iPhone 14 Pro 39 bin 999 TL iPhone Pro Max 46 bin 599 TL şeklinde sıralanıyor.

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