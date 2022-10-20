iPhone 14 Plus, MediaMarkt'ta satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in ardından iPhone 14 Plus'ın da satışlarına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketiciler MediaMarkt mağazalarında, mobil uygulamasında ve mediamarkt.com.tr'de satışa çıkan iPhone 14 Plus'a 34 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecekken, ekim sonuna kadar değiş tokuş kampanyası da uygulanacak.

Böylelikle eski telefonunu MediaMarkt'a getiren tüketiciler, iPhone 14 Plus'a 14 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.

