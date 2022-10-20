YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. iPhone 14 Plus, MediaMarkt'ta satışa çıktı

iPhone 14 Plus, MediaMarkt'ta satışa çıktı

20.10.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14 Plus, MediaMarkt'ta satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in ardından iPhone 14 Plus'ın da satışlarına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketiciler MediaMarkt mağazalarında, mobil uygulamasında ve mediamarkt.com.tr'de satışa çıkan iPhone 14 Plus'a 34 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecekken, ekim sonuna kadar değiş tokuş kampanyası da uygulanacak.

Böylelikle eski telefonunu MediaMarkt'a getiren tüketiciler, iPhone 14 Plus'a 14 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kağıthane'deki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdıKağıthane'deki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Uşak'ta deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldıUşak'ta deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Anahtar Kelimeler:
mediamarkt

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:54
İkindi
15:54
Akşam
18:24
Yatsı
19:44
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.