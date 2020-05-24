İplik üretimi yapılan fabrikada korona virüs şoku

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde İplik üretimi yapılan bir fabrikanın çalışanlarında korona virüsü tespit edildi. Fabrika ve 11 çalışan karantinaya alındı.

Alaplı ilçesinde iplik üretimi yapılan bir tekstil fabrikası çalışanında korona virüsü testi pozitif çıktı. Esnek çalışma programında 300 kişinin çalıştığı ve ürünlerin yaklaşık yarısını yurt dışına ihracat yapıldığı iplik fabrikasında haber alır alınmaz hemen yetkililer tarafından kapatılarak karantinaya alındı.

Son iki günde, 3’ü çalışan, ikisi çalışanın aile ferdi olmak üzere 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı iplik fabrikasında, filyasyon uygulanan 150 çalışandan 11’inin test sonuçları pozitif çıktı. Bu sayının daha da artmasından endişe edilirken, ilçe toplamında kesinleşen pozitif vaka sayısı 81’e yükseldi.

