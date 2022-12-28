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İpsala Ovası'nda tarımsal amaçlı OSB kurulacak

28.12.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bulunan İpsala Ovası'nda tarımsal amaçlı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak.

Edirne İl Genel Meclisi olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda, İpsala OSB Müteşebbis Heyetine 7/15 pay oranında katılım sağlanması konusu görüşülerek, oy birliğiyle karara bağlandı.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yüzde 44'ünün İpsala'nın karşıladığını söyledi.

İpsala'da tarımsal amaçlı OSB kurulacağını belirten Geçmiş, "Burada çıkarılan çeltiğin işlenmesiyle ilgili tarımsal amaçlı fabrikalar çalışmaya başlayarak bölge insanına istihdam sağlanacak. İpsala Sınır Kapısı'nın yakın olması nedeniyle ihracatımıza da katkı sağlayacak." dedi.

Tarımsal amaçlı OSB'nin bölgeyi zenginleştireceğini anlatan Geçmiş,"İpsala Ovası'ndan çıkan çeltiği borsaya vererek Türkiye'nin değişik illerine göndermekten çok organize sanayi bölgesinde işlenecek, paketlenecek ve sunuma hazır hale getirilecek. Bölge halkının talepleri de bu doğrultuda. Bölge insanının ve Edirne'nin gelişimine katkı vermeye çalıştık." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının OSB ile ilgili çalışmalarına devam ettiğini belirten Geçmiş, Sarpdere köyü yakınlarına kurulması planlanan İpsala OSB'de fabrikaların 2023'ün son aylarında çalışmaya başlayacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
organize sanayi bölgesi

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