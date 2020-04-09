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  4. İpsala Sınır Kapısı'nda tırda 767 bin tıbbi maske ele geçirildi

İpsala Sınır Kapısı'nda tırda 767 bin tıbbi maske ele geçirildi

EDİRNE HABERLERİ  | 09.04.2020 18:48 | Son Güncelleme

Fransa'ya gidecek araçta antibakteriyel ürünler de bulundu

EDİRNE (AA) - İpsala Sınır Kapısı'nda tırda yapılan aramada yurt dışına kaçak götürülmek istenen 767 bin tıbbi maske, 12 bin antibakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 el dezenfektanı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ç. idaresindeki AG38VTS plakalı tır, Fransa'ya gitmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na geldi.

Tır, evraktaki eksiklikler nedeniyle beklemeye alındı, daha sonra araçta arama yapıldı.

Aramada 767 bin tıbbi maske, 12 bin antibakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 el dezenfektanı ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İpsala Sınır Kapısı TIR

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