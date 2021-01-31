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İpsizcambaz, online alışveriş sektöründe büyümeye devam ediyor

31.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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İpsizcambaz, online alışveriş sektöründe büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Hacettepe Teknokent'te 2016 yılında kurulan İpsizcambaz, online alışveriş sektöründeki hızlı büyümesini sürdürüyor.

İpsizcambaz'dan yapılan açıklamada, geçen yıl pandemi ile hızla büyüyen online alışveriş sektöründe, pazar yeri ticaretine yeni lokomotif güçlerin katılmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, ünlü markalar ve alışveriş tutkunlarını bir araya getiren ipsizcambaz.com'un, "çarşı, pazar, hal" yapısıyla bu pazar yerlerinden biri olduğu, kullanıcı dostu özellikleri ile müşterilerine tek panel üzerinden kolay alışveriş deneyimi sunduğu, binlerce ürün ve markayı tek çatı altında buluşturduğu kaydedildi.

Geçen yıl içerisinde binlerce mağazanın İpsizcambaz sistemine kayıt yaptırdığı aktarılan açıklamada, kullanım kolaylığı ve sunduğu avantajlar sebebiyle de İpsizcambaz'ın yüzde 400'lük büyüme yakaladığı belirtildi.

Salgın sürecinde kullanıcı sayısının 3 katına çıktığı bildirilen açıklamada, "Alışveriş alışkanlıkları dijitalleşti. Kullanıcıların pandemi süresince günlük işlem sayısı 3 katına çıktı." denildi.

Online alışveriş platformlarında satın alma alışkanlığının son bir yılda hızla arttığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artan alışveriş taleplerine yönelik online alışveriş sistemleri de hızla değişiyor. Gelecekteki daha fazla kapasitedeki taleplere yönelik İpsizcambaz olarak bizler de tek panelden kullanıcının tüm talepleri, siparişleri yönetebilmesine imkan veren bir yazılım geliştirdik. Türkiye'nin 81 ilinden kullanıcıya ve satıcıya erişebiliyoruz. Özellikle salgınla zor zamanlar geçiren mağazaların geleceğinin online alışveriş platformlarından geçtiğine inanıyoruz."

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