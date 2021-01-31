İpsizcambaz, online alışveriş sektöründe büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Hacettepe Teknokent'te 2016 yılında kurulan İpsizcambaz, online alışveriş sektöründeki hızlı büyümesini sürdürüyor.

İpsizcambaz'dan yapılan açıklamada, geçen yıl pandemi ile hızla büyüyen online alışveriş sektöründe, pazar yeri ticaretine yeni lokomotif güçlerin katılmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, ünlü markalar ve alışveriş tutkunlarını bir araya getiren ipsizcambaz.com'un, "çarşı, pazar, hal" yapısıyla bu pazar yerlerinden biri olduğu, kullanıcı dostu özellikleri ile müşterilerine tek panel üzerinden kolay alışveriş deneyimi sunduğu, binlerce ürün ve markayı tek çatı altında buluşturduğu kaydedildi.

Geçen yıl içerisinde binlerce mağazanın İpsizcambaz sistemine kayıt yaptırdığı aktarılan açıklamada, kullanım kolaylığı ve sunduğu avantajlar sebebiyle de İpsizcambaz'ın yüzde 400'lük büyüme yakaladığı belirtildi.

Salgın sürecinde kullanıcı sayısının 3 katına çıktığı bildirilen açıklamada, "Alışveriş alışkanlıkları dijitalleşti. Kullanıcıların pandemi süresince günlük işlem sayısı 3 katına çıktı." denildi.