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İpsizcambaz, sipariş teslimat ağını genişletiyor

14.09.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İpsizcambaz, sipariş teslimat ağını genişletiyor

İSTANBUL (AA) - Çevrim içi alışveriş platformu İpsizcambaz, geniş kargo ve teslimat seçenekleri ile siparişleri en hızlı şekilde alışverişseverlerle buluşturuyor.

İpsizcambaz'dan yapılan açıklamaya göre, İpsizcambaz, sipariş teslimat ağını genişletiyor. Platformda 26 kargo firması bulunuyor.

Özel kampanyalı fiyatları ile tüm Türkiye'ye 5 kargo firması ile gönderim sağlayan İpsizcambaz'ın anlaşmalı kargo firmaları arasında MNG Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo, Horoz Lojistik ve Kargo Türk yer alıyor.

Ayrıca, kolay teslimat noktaları için çalışmalar yürüten İpsizcambaz ekibi, çok yakında da İstanbul, Ankara ve Bursa'da gün içerisinde teslimat hizmetini aktifleştirecek. Platform üzerinden "Kargo Rehberi" sayfasına tıklayarak avantajlı fiyatlandırma bilgilerine ulaşmak mümkün.

İpsizcambaz'da elektronik, kozmetik, ev tekstili, erkek ve kadın giyim, anne-bebek ürünleri, mobilya, kozmetik gibi kategorilerde binlerce ürüne kolayca ulaşılırken, platformdan yapılan alışverişler için anlaşmalı kargo firmalarından ürünler teslim alınabiliyor.

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