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İrade Oyunları Adasında yarışma heyecanı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.11.2020 16:17 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, doğal ve kültürel zenginliklerin görünürlüğünü sağlayarak kentin tanıtımına katkı sağlayacak olan Atatürk Barajı üzerinde 350 dönüm bir adada 8 yarışmacının 2 takım olarak 15 günlük doğadaki yaşam mücadelesini anlatan yarışmaya katıldı.Adıyaman’da düzenlenen, Türkiye’nin ilk yerli televizyon programı İrade Oyunları Adası, bölgesel kanallarda yayımlanacak.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, doğal ve kültürel zenginliklerin görünürlüğünü sağlayarak kentin tanıtımına katkı sağlayacak olan Atatürk Barajı üzerinde 350 dönüm bir adada 8 yarışmacının 2 takım olarak 15 günlük doğadaki yaşam mücadelesini anlatan yarışmaya katıldı.
Adıyaman’da düzenlenen, Türkiye’nin ilk yerli televizyon programı İrade Oyunları Adası, bölgesel kanallarda yayımlanacak. Vali Mahmut Çuhadar, Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş’le birlikte İrade Oyunları Adasını ziyaret ederek burada program yapımcısı Kenan Doğan, Mustafa Alagöz ve yarışma ekibiyle bir araya geldi. Program yapımcıları ve yarışmacılarla bir süre sohbet edip başarılar dileyen Vali Çuhadar, “Bu tür yarışma ve programlarla amacımız Kommagene ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihteki tek yerleşim yeri olan Adıyaman’ın turizm potansiyelini artırmak amacıyla yöresel, coğrafi ve tarihi doğal zenginliklerin tanıtımını yaparak, ilimiz ve ilçemizin tarihteki misyonuyla doğu-batı sentezinde tekrar yeni bir medeniyet inşa etmektir” diye konuştu.

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Doğan Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Selçuk Eczanesi
Kahta
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