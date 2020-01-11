Irak Başbakanı, IKBY Başbakanı Barzani ile "ikili anlaşmaları" ele aldı

İSTANBUL (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Erbil ziyaretinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başbakanlık sitesinden yapılan açıklamaya göre, basına kapalı düzenlenen toplantıda Barzani ve Abdulmehdi, Erbil ve Bağdat ilişkileriyle Irak'taki son durumu ele aldı.

Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkilerin iyi prensipler üzerinde kurulduğunu kaydeden Abdulmehdi, sorunların herkesin çıkarlarıyla örtüşecek şekilde çözülmesi için fırsatların mevcut olduğunu kaydetti.

Barzani de temel sorunların çözüme kavuşturulmasına yönelik her iki taraf arasında yapılan anlaşmaların uygulanmaya konulması için ciddi irade ve karara ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Abdulmehdi ve beraberindeki heyet daha sonra eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa eden ve yerine biri seçilene kadar görevde kalacak olan Başbakan Abdulmehdi, başbakan seçildikten bu yana ilk defa geldiği Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanmıştı.