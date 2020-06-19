Irak polisinden "ölü taklidi yaparak kurtulan" DEAŞ'ın sözde emirine hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Irak polisinden "ölü taklidi yaparak kurtulan" DEAŞ'ın sözde emiri, Kayseri'de yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Irak'ın Sincar, Cebel, Telafer ve Muhallabiye bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirliğini yaptığı, 30 bin kişiden sorumlu olduğu ve örgüte silah temin ettiği iddialarıyla hakkında dava açılan tutuklu Suphi Huveytli ile tutuksuz sanık Alaa Abdulkerim Yusuf ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısının mütalaasında, iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etmesinin ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık Huveytli, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmada önceki celse verdiği ifadesini yineledi.

Tanık R.E'nin, daha önce mahkemede verdiği, "Huveytli ile aramızda kız meselesinden dolayı husumet oldu. O yüzden kendisine iftira attım. Amcasının kızını seviyordum. Kendisinin hiçbir suçu yok." dediğini anımsatan sanık Huveytli, hasta olduğunu ve tanığın ifade ettiği gibi kız meselesi yüzünden başına bunların geldiğini öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.