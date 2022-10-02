YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi

02.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos'a düzenlenen operasyonda ilk tespitlere göre 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve sayının daha da artmasının beklendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikteki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatına dair 29 Eylül'de açıklamada bulunduğu anımsatılarak, "Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik 27 Eylül'de operasyon düzenlemiş, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçaklar, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ve İHA'lar da kullanılmıştı.

Operasyonda, teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahların bulunduğu 16 hedef vurulmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı
Mersin'deki polisevine saldıran teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldıMersin'deki polisevine saldıran teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı
Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlerle İstanbul Buluşması Semineri'nde konuştu:Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlerle İstanbul Buluşması Semineri'nde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
12:43
İkindi
16:01
Akşam
18:38
Yatsı
19:55
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.