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Iraklı eski general, resim atölyesi hayalini Türkiye'de gerçekleştiriyor

BİLECİK HABERLERİ  | 26.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen eski general Abdullah Dawood Nuhair, çocukluk hayali resim atölyesine Bilecik'te kavuştu - Nuhair: - "Burada resim yaparak geçmişteki acı günlerimi unutmaya çalışıyorum. Resim tutkum. Şartlar beni askerliğe zorladı. Orada general rütbesine kadar yükseldim ama içimde resim sevgisi hep vardı"

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen Iraklı eski general Abdullah Dawood Nuhair, resim atölyesi açma hayalini Bilecik'te gerçeğe dönüştürdü.

Bağdat'ta uzun yıllar yaşayan, görevi sırasında birçok acıya tanıklık eden emekli general Nuhair, olaylarda bazı aile yakınlarını da kaybetti.

Nuhair, 4 yıl önce emekli olduktan sonra ailesiyle daha güvenli ülkede yaşama kararı alarak, Türkiye'ye geldi. Bilecik'e yerleşen Nuhair ailesi, burada huzurlu yaşam sürüyor.

Abdullah Dawood Nuhair, çocukluk yıllarında babasının resim yeteneğini keşfetmesinin ardından hayalini kurduğu atölyeye ise emekli olduktan sonra Bilecik'te kavuştu.

Atölyede resim çizen Nuhair, AA muhabirine, iki ülkenin kültürlerinin birbirine benzer olmasının buradaki hayatlarını kolaylaştırdığını, Bilecik'te mutlu ve rahat yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'yi kendi ülkeleri gibi sevdiklerini dile getiren Nuhair, "İnşallah aileme de hiçbir zarar gelmeyecek. Ben de çok şükür bu ortamı sağlayınca artık hedeflerime doğru ilerlemeye başladım." diye konuştu.

Kara kalem ve yağlı boya çalışmaları yapan Nuhair, "Artık Irak'a dönmeyeceğim. Burada resim yaparak geçmişteki acı günlerimi unutmaya çalışıyorum. Resim tutkum. Şartlar beni askerliğe zorladı. Orada general rütbesine kadar yükseldim ama içimde resim sevgisi hep vardı." ifadelerini kullandı.

- Sergi açtı

Genellikle portre hazırlayan Nuhair, resmini yapmak istediği kişiden fotoğrafını aldığını belirtti.

Duygularını da katarak bunu resme dönüştürdüğünü anlatan Nuhair, bir resmi tamamlamasının bazen aylar sürdüğünü söyledi.

Çeşitli zamanlarda resimlerini sanatseverlerin beğenisine sunduğunu dile getiren Nuhair, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sergisinin gördüğü ilgiden mutlu olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
atölye Hayal Resim

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