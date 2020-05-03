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Iraklı manken Hikmat Kucher’den ’evde kal’ çağrısı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 03.05.2020 10:29 | Son Güncelleme

Iraklı ünlü model Hikmat Kucher, korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı uygulanan kısıtlamalara uyulması çağrısında bulunarak, vatandaşlara evlerinde kalmaları gerektiğini söyledi.Korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla hükümet ve Sağlık Bakanlığı tarafından ’hayat eve sığar’ sloganıyla yapılan evde kal çağrısına ünlü isimlerin desteği sürüyor.

Iraklı manken Hikmat Kucher’den ’evde kal’ çağrısı

Iraklı ünlü model Hikmat Kucher, korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı uygulanan kısıtlamalara uyulması çağrısında bulunarak, vatandaşlara evlerinde kalmaları gerektiğini söyledi.
Korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla hükümet ve Sağlık Bakanlığı tarafından ’hayat eve sığar’ sloganıyla yapılan evde kal çağrısına ünlü isimlerin desteği sürüyor. Evde kal çağrılarını sürekli sosyal paylaşım siteleri üzerinden yineleyen model Hikmat kucher "Ümit ederim ki daha fazla insan kayıplarına mal olmadan, bu lanet olası salgın kontrol altına alınır. Dünyayı etkisi altına alan salgın ve salgın dolayısıyla evde kalmak çok zor. Her insanın çalışma gereksinimi vardır. Ancak böyle bir dönemde ailelerimizle, sevdiklerimizle vakit geçirmek çok iyi bir fırsat ve bu fırsatı değerlendirmek gerekir" dedi.

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