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Iraklı model Hikmat Kucher’den ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 15.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Iraklı model Hikmat Kucher, korona virüs nedeni ile zor günler geçiren ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı.IKBY’ye bağlı tüm şehirlerde korona virüsüyle mücadele kapsamında geniş kapsamlı sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesi gündelik işlerde çalışan vatandaşların etkiledi.

Iraklı model Hikmat Kucher’den ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Iraklı model Hikmat Kucher, korona virüs nedeni ile zor günler geçiren ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı.
IKBY’ye bağlı tüm şehirlerde korona virüsüyle mücadele kapsamında geniş kapsamlı sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesi gündelik işlerde çalışan vatandaşların etkiledi. Gündelik işlerde çalışıp yasaklardan dolayı mağdur olan ailelerin yardımına hayırseverler yetişti. Hayırsever model Hikmat Kucher, belirlediği 100 aileye erzak paketi hazırlayarak dağıttı. Kucher, “Tespit ettiğimiz ve bize ulaşan yardıma muhtaç ailelere imkanlarımız dahilinde yardım ediyoruz. Dayanışmamız yasaklar olduğu sürece de devam edecekti” dedi.

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