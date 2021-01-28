YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Iraklı sığınmacı aileye devlet şefkati

Iraklı sığınmacı aileye devlet şefkati

28.01.2021 14:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ta DEAŞ terör örgütünün saldırısında eşini kaybederek ülkesini ve evini terk etmek zorunda kalan, Türkiye’ye gelerek Yozgat’a sığınan aileye şefkat eli uzatıldı.Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk eşleriyle birlikte 2 yıl önce 6 çocuğu ile Yozgat’a yerleşen Iraklı Amaal ailesini ziyaret etti.Aileye gıda, temizlik, eşya, giysi ve yakacak desteği sağlanması konusunda yardımcı olan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, aynı sofrada buluştu.Samimi bir ortamda geçen ziyarette aile halkının mutluluğu da gözlerine yansıdı.Yozgat’ta geçim sıkıntısı çeken ailelerin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Celal Köse, “Irak’tan 2 yıl önce 6 çocuğu ile ilimize gelmiş bir aileyi emniyet müdürümüz ile birlikte ziyaret ettik.

Irak’ta DEAŞ terör örgütünün saldırısında eşini kaybederek ülkesini ve evini terk etmek zorunda kalan, Türkiye’ye gelerek Yozgat’a sığınan aileye şefkat eli uzatıldı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk eşleriyle birlikte 2 yıl önce 6 çocuğu ile Yozgat’a yerleşen Iraklı Amaal ailesini ziyaret etti.
Aileye gıda, temizlik, eşya, giysi ve yakacak desteği sağlanması konusunda yardımcı olan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, aynı sofrada buluştu.
Samimi bir ortamda geçen ziyarette aile halkının mutluluğu da gözlerine yansıdı.
Yozgat’ta geçim sıkıntısı çeken ailelerin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Celal Köse, “Irak’tan 2 yıl önce 6 çocuğu ile ilimize gelmiş bir aileyi emniyet müdürümüz ile birlikte ziyaret ettik. Onların sofralarına misafir olduk. Onların dertlerine ortak olduk. Bundan sonraki yaşamlarında da onların devamlı yanlarında olacağız. Rabbim kimseyi vatansız bırakmasın ama vatanından da ettiğinde Cumhurbaşkanımız gibi ensarlık vazifesi yapacak liderli ülkelere olsun ki onlara sahip çıkalım. Biz her zaman göçmenlerimizin darda kalmış ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cinsiyet değiştir, boşanma davası açtı! Cinsiyet değiştir, boşanma davası açtı!
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulunduKan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
1/

Yozgat Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:46
Öğle
12:59
İkindi
15:38
Akşam
18:02
Yatsı
19:23

Yozgat Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Elif Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
İmamoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Yozgat'ta esnaf, şehidin adı verilen sokaktaki iş yerinde anı köşesi oluşturdu

Yozgat'ta esnaf, şehidin adı verilen sokaktaki iş yerinde anı köşesi oluşturdu

Yozgat’ta şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısına zarar verdi

Yozgat’ta şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısına zarar verdi

Validen bayrak hassasiyeti gösteren 75 yaşındaki Altın’a ziyaret

Validen bayrak hassasiyeti gösteren 75 yaşındaki Altın’a ziyaret

Yozgat Valisi Polat, aydınlatma direğine dolanan Türk bayrağını düzeltmek için uğraşan yaşlı vatandaşa bayrak hediye etti

Yozgat Valisi Polat, aydınlatma direğine dolanan Türk bayrağını düzeltmek için uğraşan yaşlı vatandaşa bayrak hediye etti

Yozgat'ta vatandaşın "bayrak" hassasiyeti kameraya yansıdı

Yozgat'ta vatandaşın "bayrak" hassasiyeti kameraya yansıdı

Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye ceza 91 bin 280 lira ceza uygulandı

Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye ceza 91 bin 280 lira ceza uygulandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.