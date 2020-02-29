Irak'ta Allavi'ye karşı Kürt ve Sünni boykotu ile Şii anlaşmazlığı sürüyor

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP- Irak’ta hükümeti kurma görevi alan Muhammed Tevfik Allavi kabinesine Kürt ve Sünnilerin boykotu sürerken, bazı Şii gruplar da karşı çıkıyor.

Allavi’nin, bağımsızlardan oluştuğu öne sürülen hükümet kabinesinin perşembe günü Mecliste yeterli sayıya ulaşılamaması üzerine güvenoyu oylaması yapılamamıştı. Meclis oturumu, yarına ertelenmişti.

- Kürtler öne sürdükleri şartlarda ısrarlı

Açıklanan kabine listesinde, Kürtlere ayrılan adalet, maliye ve ticaret bakanı adayları belirlenmemişti. Meclisin en büyük iki Kürt partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Partisi (KYB) kendileriyle istişare edilmeden söz konusu bakanlıklara aday gösterilmesine karşı çıkıyor. Bu partiler, istedikleri adayları belirleme özgürlüğüne sahip olmayı istiyor ve bu şartlarının yerine gelmemesi halinde oturuma katılmayacağını ifade ediyor.

KDP Milletvekili Ahmet Saffar, yaptığı basın açıklamasında, Allavi ile müzakerelerinin sürdüğünü ifade ederek, müstakbel Başbakandan kabinedeki Kürt bakanlar konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) sorulmasını istediklerini kaydetti.