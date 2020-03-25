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Irak'ta şehit olan Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailesine acı haber verildi

MANİSA HABERLERİ  | 25.03.2020 23:01 | Son Güncelleme

Irak'ta şehit olan Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailesine acı haber verildi

MANİSA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın Manisa'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve resmi daire yetkilileri, şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın Selvilitepe Mahallesi'ndeki baba evine giderek aileye acı haberi verdi.

Şehidin babası İbrahim ve annesi Ümmü Karakaya ile yakınlarını, komşuları ve protokol üyeleri teselli etti. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

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