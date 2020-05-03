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Irak'ta Türkmen Bakan'dan yeni kabinede Türkmenlere yer verilmemesine tepki

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

Irak'ta Türkmen Bakan'dan yeni kabinede Türkmenlere yer verilmemesine tepki

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Kazimi'nin kabinesinde Türkmenlere yer verilmediğini, bunun hem haksızlık hem de adaletsizlik olduğunu söyledi.

Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazimi'nin Irak Meclisine sunduğu kabine listesinde Türkmenlere yer verilmediğini, bunun hem anayasa hem de insan hakları ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

Türkmen Bakan, kurulması planlanan yeni kabinede Türkmenlere karşı yapılan haksızlığın siyasi bir mesele olmasının yanında adaletsizlik olduğunu belirtti.

Maruf, Kazimi'nin hükümetinin boykot edilmesinin en iyi seçenek olduğunu, Türkmen siyasi partilerin de bu duruma karşı ortak tavır sergilemelerinin hayati öneme haiz olduğunu kaydetti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Kazimi'ye 9 Nisan'da hükümeti kurma görevi vermişti.

Kazimi, 29 Nisan'da hükümet programını meclise göndermişti. Anayasaya göre Kazimi'nin 1 ay içinde kabineyi oluşturması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Maruf Irak

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