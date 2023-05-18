Irak'tan Şırnak'a yasa dışı yollarla getirilen 5 papağan koruma altına alındı

Habur Sınır Kapısı'nda ihbar üzerine bir araçta arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, 5 papağan buldu.
Durumun bildirildiği Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri papağanları koruma altına aldı.
Kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedavi altına alındı.
Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay gazetecilere, papağanların önümüzdeki günlerde Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceğini söyledi.