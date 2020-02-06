İran el sanatının en seçkin örnekleri Maltepe’de

Maltepe Belediyesi’nin girişimleriyle Türkiye ile İran arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla İran Kültür Haftası kapsamında “İran El Sanatları Sergisi ve İran Sineması’ndan Film Gösterisi” adıyla geleneksel İran el sanatlarının en seçkin örnekleri Maltepelilerle buluştu.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, İran Kültür Haftası kapsamında, İran el sanatları ve sinemasının seçkin örneklerinin sergileneceği önemli bir etkinliğin açılışına ev sahipliği yaptı. Etkinliğin açılışına Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cevat Mabudi Far, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Kültür Ataşesi Kuruş Muktaderi, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, İran ve Maltepe’den sanatseverler ile çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren, daha sonra İranlı konuklarla birlikte sergiyi gezen ve sergilenen eserler hakkında bilgi alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,Türkan Saylan Kültür Merkezi çatısı altında İran’la ilgili İranlı sanatçıların eserlerini Maltepe’ye taşıdıklarını belirterek, ”Oradaki o tarihi, derin kültürü İstanbul’a taşımak istiyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimler yani belediyeler isterlerse toplumlar arası ülkeler arası uluslararası ön yargıları ortadan kaldırarak yeni dostluk köprüleri kurabilirler. Biz Maltepe Belediyesi olarak İran başta olmak üzere komşumuz Suriye olsun Rusya olsun Ermenistan olsun Yunanistan olsun Balkanlar olsun mümkün olabildiğince buradaki kültürel varlıkları İstanbul’a Maltepe’ye taşıyarak Maltepeli hemşehrilerimiz ile tanışmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla asırlardan bu yana dostluk huzur ve barış içerisinde Karşılıklı yakın ilişkiler gerçekleştirerek yanyana olan İran ve Türkiye halkına büyük sorumluluk düşüyor. Biz yöneticilerde bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Oradaki o tarihi bilinci o medeniyetlerin oluşmasını bir şekilde Maltepe İstanbul’a taşımak istiyoruz” dedi.

Maltepe Belediyesinin desteği ve iş birliği ile İran Kültür Haftası’nın açılışını yaptıklarını belirten İran’ın İstanbul Başkonsolosunun Kültür Ataşesi Kuruş Muktaderi ise, “Bu kültür haftası kapsamında İran sanatçıları ve İran’dan gelen sanatçılarımızla ağırlık olarak İran’ın hat sanatlarını sergileyecekler. İstanbul halkına ve özellikle Maltepe halkına en yakından İran’ın sanatıyla karşılaşacaklar” dedi.

Safeviler döneminden kalma “Khatem Kari” sanatının örneklerinin de sergilendiği, kilim, tavla, vazo, dolap, kitaplık, takı, tablo, çanta, sehpa gibi el sanatı ürünlerinin yer aldığı sergi 9 Şubat’a kadar TSKM Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine açık olacak. Ayrıca sergide satış de gerçekleştirilecek. İran’ın bir yerel sanatçısı, sergi boyunca canlı olarak bir ağaca Maltepe’nin önemli simgelerinden biri işleyecek.

