İran sınırında 68 kilo eroin ve bir kilo afyon sakızı ele geçirildi

İran'dan Türkiye'ye katırla geçmeye çalışan kişinin engellenmesiyle 68 kilogram eroin ve bir kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamaya göre, katırla İran sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan bir kişi, "Hudut Kartalları" tarafından engelledi.

İran tarafına kaçan kişinin geride bıraktığı katırda, 68 kilogram eroin ve bir kilogram afyon sakızı bulunduğu tespit edilerek, uyuşturucunun jandarmaya teslim edildiği belirtildi.

