İran sınırında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başından ve karnından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi İran sınırındaki Yücelen Mahallesi Çilli mezrası kırsalında 4 Ağustos 2020 günü saat 01.30 sıralarında İbrahim Baykara isimli şahsın silahla başından ve karnından vurularak yaralandığı belirtildi. Açıklamada, “Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Baykara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre İbrahim Baykara’nın İran tarafından açılan ateşle 5.45 mm kalaşnikof marka tüfekle hudut hattında vurulduğu değerlendirilmektedir. Hudut birliklerimizde kalaşnikof marka tüfek kullanılmamaktadır. Olay bütün yönleriyle araştırılmakta olup, adli tahkikat Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmektedir” denildi.

