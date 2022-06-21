İran'da yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

İSTANBUL (AA) - İran'da, Cidde-Meşhed seferini yapmak üzere havalanan yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Buşehr Havalimanları Genel Müdürü Kemal Dehkan Menşadi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Meşhed'e yolcu almak için havalanan uçağın teknik arıza nedeniyle İran'ın güneyindeki Buşehr Havalimanına zorunlu iniş yaptığını söyledi.

İranlı yetkili, arıza nedeniyle iniş yapmak zorunda kalan uçakta yolcu olmadığını belirtti.



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