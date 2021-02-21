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İran’dan Denizli’ye gelen yolcunun üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

21.02.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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İran’dan Denizli’ye gelen yolcunun üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Denizli Çardak Havaalanında emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 7 metal plaka halinde bulunan 1 kilo 584 gram uyuşturucu ele geçirildi.Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Çardak Havaalanında gelen istihbarı bilgi üzerine harekete geçildi.

Denizli Çardak Havaalanında emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 7 metal plaka halinde bulunan 1 kilo 584 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Çardak Havaalanında gelen istihbarı bilgi üzerine harekete geçildi. İran’ın başkenti Tahran’dan Denizli’ye gelen İran uyruklu 30 yaşındaki M.G. isimli şüpheli durduruldu. Şüpheliye ait valiz narkotik ekipleri ve narkotik köpeği “Yappa” tarafından arandı. Şüphelinin valizi X-ray cihazı ile de kontrol edildi.
Operasyon neticesinde, şüphelinin valizinde bulunan yorgan elyafı içerisinde gizlenmiş halde 7 metal plakadan oluşan 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valizden çıkarılan 29 kıyafete ise uyuşturucu emdirildiği ve miktarının ise laboratuvar incelemesinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli M.G, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İran’dan Denizli’ye gelen yolcunun üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

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