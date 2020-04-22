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İran'ın Başkonsolosu Soltanzadeh'ten 23 Nisan mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 22.04.2020 20:27 | Son Güncelleme

İran'ın Başkonsolosu Soltanzadeh'ten 23 Nisan mesajı

İran'ın Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soltanzadeh mesajında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip olan TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kardeş ülke Türkiye halkının gününü tebrik ettiğini aktaran Soltanzadeh, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeniz için her daim olduğundan fazla kalkınma, refah ve onur temenni ederim. Ayrıca geleceğimize ışık tutacak çocuklarımızın iki ülkenin geleceğinde önemli rol oynaması temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı gönülden kutlar, sağlık ve esneklikler dilerim."

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erzurum

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