İranlı doktorlar Adana'da kalp kapak değişimi uygulaması eğitimi aldı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir grup İranlı doktora kasıktan girilerek yapılan kalp kapak değişimi uygulaması eğitimi verildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İran’daki kamu, üniversite ve özel sektöre ait hastanelerde görev yapan ülkelerinde alanlarında tanınmış kardiyoloji uzmanı 8 doktor ile 2 sağlık kurumu yöneticisi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt ve eğitim görevlisi Doç. Dr. Ömer Şen yönetiminde, kasıktan girilerek yapılan kalp kapak değişimi uygulaması eğitimi aldı.

Teorik ve pratik olmak üzere 3 gün süren eğitimde İranlı doktorlar, 4 vakayı canlı izledi.

Grup üyelerine hastanenin kardiyoloji bölümü birimleri tanıtıldı, sunulan hizmetler ve kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kurt, daha önce konferanslar için gittikleri İran’da tanıştıkları doktorların kendi talepleriyle Adana’ya geldiğini bildirdi.

Kurt, “İran’da çok bilgili ve deneyimli doktorlar var ancak ülkenin teknoloji konusunda imkanları zayıf. Bu nedenle kasıktan girilerek kalp kapak değişimi uygulamalarımızı ve kullandığımız teknolojileri yakından görüp bilgilenmek için bizden eğitim talepleri oldu. Biz de kendileriyle 3 gün boyunca bilgi ve deneyimlerimizi paylaştık. 4 vakayı canlı olarak izleme imkanı da sunduk.” ifadelerini kullandı.

Kurt, yabancı doktorların eğitim için Adana'ya gelmelerini önemsediklerini belirtti.

Uygulama hakkında da bilgiler veren Kurt, şunları kaydetti:

"Normal şartlarda kalp cerrahisinde fonksiyon görmeyen kapak için genel anestezi altında göğüs açılır ve kalp kapağı çıkarılıp değişim işlemi yapılır. Ancak ileri yaştaki ve yüksek risk taşıyan hastalarda bu işlemin riskleri çok artar. Bu yüzden bu yöntemle kapak değişimi yapılamaz. Onun yerine bu uygulamada hastalar genel anestezi verilmeden ve kasıktan girilerek kapak değiştiriliyor. İşlem, ortalama işlem 1,5 saat sürüyor. Hasta işlemden sonraki 3’üncü gün yürüyerek taburcu oluyor. Bu işlemi 6 yıldır hastanemizde yapıyoruz. Başka ülkelerdeki hekimlere eğitim verebilecek düzeye geldik.”

