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İranlı mankenin evinde ele geçirilen aslan yavrusu Gaziantep'te koruma altına alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.07.2020 19:24 | Son Güncelleme

İranlı mankenin evinde ele geçirilen aslan yavrusu Gaziantep'te koruma altına alındı

GAZİANTEP (AA) - İstanbul'daki bir evde beslendiği tespit edilen aslan yavrusu, Gaziantep'de koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Maslak'taki bir evde aslan yavrusu olduğu bilgisine ulaştı.

İranlı manken Qazal Yadegari'ye ait evde yapılan aramada erkek aslan yavrusuna ulaşıldı. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen aslan, koruma altına alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere, hayvanların doğal ortamlarında ya da hayvanat bahçesinde olması gerektiğini söyledi.

Özellikle yırtıcı hayvanları evde beslemenin hem yasak hem de tehlikeli olduğunu ifade eden Özsöyler, İstanbul'da ele geçirilen aslanın 5 aylık olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

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