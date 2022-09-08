İranlı sanatçıların eserlerinden oluşan "Art Expo Tebriz" sergisi İstanbul’da açıldı

İSTANBUL (AA) - İranlı sanatçıların eserlerinden oluşan "Art Expo Tebriz" sergisi Art Parisa Gallery'de açıldı.

Sergi açılışına çok sayıda davetlinin yanı sıra Türkiye ve İran'dan sanatseverler katıldı.

Art Expo Tebriz Temsilcisi Amir Mortezavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı sanatçıların eserlerini Türkiye'deki sanatseverlerin beğenisine sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Mortezavi, daha önce İran’da sergiler yaptıklarını ve yurt dışına açılmak istediklerini belirterek, "İstanbul’un her sokağında sanatın izlerine rastlamak mümkün. Burada Türk sanatseverlerin eserlere ilgi göstereceğini düşünüyorum. Art Parisa Gallery bizi davet etti. Burada sergi açmaktan da mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

- "Amacımız hem ümit vermek hem de yenilikçi olmak"

Art Parisa Gallery Yöneticisi Ahad Saadi ise özellikle İranlı sanatçıların eserlerini İstanbullu sanatseverlere sunmak adına böyle bir mekanı hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Saadi, sergide özellikle genç sanatçılara öncelik verdiklerini ifade ederek, "Genç ve potansiyeli olan sanatçıları sanatseverlerle tanıştıralım istiyoruz. Amacımız hem onlara ümit vermek hem de yenilikçi olmak." şeklinde konuştu.

Sergide 22 tablo 6 heykel olmak üzere 28 eser bulunduğunu belirten Saadi, sanat ve sanatçı yönetimi adına sanata destek veren kurumlardan destek talep ettiğini de sözlerine ekledi.

Sergi, 21 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

