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İranlı turistleri ağırlayan Van’da esnaf çifte bayram yaşadı

24.04.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek Van’a akın eden binlerce İranlı turist, esnafa çifte bayram yaşattı.Ramazan Bayramı tatilini yurtdışında değerlendirmek isteyen İranlılar, en çok Van’ı tercih ediyor.

İranlı turistleri ağırlayan Van’da esnaf çifte bayram yaşadı

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek Van’a akın eden binlerce İranlı turist, esnafa çifte bayram yaşattı.

Ramazan Bayramı tatilini yurtdışında değerlendirmek isteyen İranlılar, en çok Van’ı tercih ediyor. Arife gününden itibaren Van’a gelmeye başlayan İranlılar, bir yandan alışveriş yaparken bir yandan da şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Gün boyunca alışveriş yapan İranlı turistler, gece ise eğlence mekanlarında tatilin keyfini çıkardı.

3 günlük bayram tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen İranlı turistlerin konaklama sektörü başta olmak üzere Van esnafına adeta can suyu olduğunu belirten otel işletmecileri ise kısa süreliğine de olsa ekonominin canlandığını söylediler. İranlı turistlerin bayram tatilini değerlendirmek için Van’ı tercih etmelerinin şehir esnafı için can suyu olduğunu ifade eden otel işletmecileri, “İranlı misafirlerimiz nevruzdan bu yana büyük bir sessizlik içindeydiler. Ama bayram için Van’ı tercih ettiler. Üç günlük bayram süresince doluluk oranlarımız iyiydi. Bizim için çifte bayram oldu. Her zaman İranlı misafirlerimiz başta olmak üzere tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Herkese hayırlı bayramlar” dediler.

İranlı turistler ise bayram tatillerini geçirmek için Van’ı tercih ettiklerini ve Van’ı çok sevdiklerini söyledi.

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