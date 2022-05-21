YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. IRCICA 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu

IRCICA 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu

21.05.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplam 697 eserin başvurduğu yarışmada ödüle layık görülen 10 ülkeden 49 hattatın 61 eserinin açıklandığı ödül töreninde, IRCICA'nın düzenlediği hat sanatı eğitim programlarını başarıyla tamamlayan 9 ülkeden 15 hattata da icazetnameleri takdim edildi

İSTANBUL (AA) - İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinin (IRCICA) Hattat Mustafa Rakım Efendi adına düzenlediği 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Cağaloğlu'ndaki IRCICA merkez binasında gerçekleştirilen törene, diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda akademisyen, hattat ve sanatçı katıldı.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, hat yarışmasının 3 yılda bir gerçekleştirildiğini belirterek, "Değerli heyetimiz, jürimiz seçimlerini yaptılar. Bugün ödül alanlar ilan edilecek ve ardından muhtelif hocalarımızdan ders görerek, usta-çırak ilişkisi şeklinde hat derslerini tamamlayıp icazet almaya layık olan hak etmiş öğrencilere icazetleri verilecek." dedi.

Mustafa Rakım Efendi'nin 1758-1826 yılları arasında İstanbul'da, payitahtta yaşamış meşhur hattatlardan biri olduğu bilgisini paylaşan Kılıç, onun adına tanzim edilen yarışmanın hat sanatının 10 farklı kategorisinde yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Kılıç, bu sene yüksek bir katılımla gerçekleştirilen yarışmaya 697 eser gönderildiğini, jürinin 10 ülkeden 49 hattatın 61 eserini ödüle layık bulduğunu ve toplam 197 bin 500 dolar ödülün yarışmacılara dağıtılacağını anlatarak, başvuru yapan bütün sanatçılara teşekkür etti.

- Ödüle layık görülen eserler açıklandı

Daha sonra Türkiye, Cezayir, Fas, Irak, İran, Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan'dan hat uzmanlarından oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda seçilen eserler ve sahipleri açıklandı.

Celi sülüs kategorisinde Endonezya'dan Teguh Prastio, sülüste İran'dan Ahmet Ali Namazi, nesihte Ürdün'den Ihab Ibraheem Thabet, muhakkakta Türkiye'den Meryem Nuruzihalilani, sülüs-nesihte Türkiye'den Hakan Arslan, celi ta'likte İran'dan Safar Galeshi, ta'likte İran'dan Safar Galeshi, celi divanide Suriye'den Abdulrazzak Mohamad al-Mahmod, divanide Fas'tan Abdessamad Mihfad ve kufide İran'dan Fatemeh Moghimi'nin birincilik ödülüne değer görüldüğü törende, 10 dalda ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri de duyuruldu.

IRCICA'nın düzenlediği hat sanatı eğitim programlarını başarıyla tamamlayan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Lübnan, Malezya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Yemen'den 15 hattata icazetnamelerinin verildiği törende jüri üyelerine de teşekkür plaketi takdim edildi.

Daha sonra törene katılan diplomatik misyon temsilcisi, akademisyen, hattat ve sanatçılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kazanan eserlerden oluşan sergi 27 Mayıs'a kadar 10.00-16.00 saatleri arasında IRCICA sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyorSultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor
Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyedeEskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyede
Kars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktıKars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:34
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:27
Yatsı
22:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.