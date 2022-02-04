İrem Derici banyodan paylaştı! Göğüslerine 4 bin Euro harcamıştı

Son dönemde konserden konsere koşan İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme geliyor.

İrem Derici, son olarak dün akşam Ankara'da hayranlarıyla buluştu. Uzun süre sahnede kalan İrem Derici, söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu.



İrem Derici, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla şaşırtmıştı. İrem Derici göğüs estetiği yaptırdığını söylemiş ve bunun karşılığında 4000 euro ödediğini belirtmişti.



Sahneye çıkmadan önce banyodan bu karesini paylaşan İrem kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.





