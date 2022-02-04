MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici banyodan paylaştı! Göğüslerine 4 bin Euro harcamıştı

İrem Derici banyodan paylaştı! Göğüslerine 4 bin Euro harcamıştı

04.02.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki akşam Ankara'da sevenleriyle bir araya gelen İrem Derici, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. 34 yaşındaki İrem Derici Instagram'dan sahneye çıkmadan hemen önce çekildiği fotoğrafı ile gündeme bomba gibi düştü. Banyoda ayna karşısında poz veren İrem Derici kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

İrem Derici banyodan paylaştı! Göğüslerine 4 bin Euro harcamıştı

Son dönemde konserden konsere koşan İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme geliyor.

259921840_1581257268910294_2771834422128786851_n

İrem Derici, son olarak dün akşam Ankara'da hayranlarıyla buluştu. Uzun süre sahnede kalan İrem Derici, söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu.

273041872_4581987145257058_6867560675885757756_n
İrem Derici, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla şaşırtmıştı. İrem Derici göğüs estetiği yaptırdığını söylemiş ve bunun karşılığında 4000 euro ödediğini belirtmişti.
273115518_273097691517040_494348703895974858_n

Sahneye çıkmadan önce banyodan bu karesini paylaşan İrem kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayaklarını fetiş sitelerinde görünce para karşılığında...Ayaklarını fetiş sitelerinde görünce para karşılığında...
"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti
Göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti!Göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti!
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhur İttifakı'yla ilgili ses getirecek açıklama

Cumhur İttifakı'yla ilgili ses getirecek açıklama

Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtı için marşlar eşliğinde nöbet tutuluyor

Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtı için marşlar eşliğinde nöbet tutuluyor

İngiltere'de istifa depremi! Peş peşe görevi bıraktılar

İngiltere'de istifa depremi! Peş peşe görevi bıraktılar

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Eşi benzeri görülmemiş kavga! "Erkekleri paket eden kadınlarız"

Eşi benzeri görülmemiş kavga! "Erkekleri paket eden kadınlarız"

Survivor hayatı bitti, içinde öyle bir nefret var ki...

Survivor hayatı bitti, içinde öyle bir nefret var ki...

İlginizi Çekebilir

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.