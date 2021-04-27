İrem Derici'den Cem Yılmaz itirafı: Kendimi ona çok yakın hissediyorum

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, Bigo Live'da bilinmeyenlerini anlattı.

Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Derici "Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum. Kendimi ona çok yakın hissediyorum. Onun karizması başka bir şey" dedi.

"ANNEMDEN ÖZÜR DİLERİM"

İşte 34 yaşındaki şarkıcının takipçilerinden gelen sorulara verdiği cevaplar:

"Tek bir özür hakkım olsa, annemden dilerdim. Beni yetiştirmek çok zor iş... Yaptığım her yanlış için ondan özür dilerdim."

"Türkiye’de en sevdiğim şehir İstanbul… Kaos insanıyım ben. İstanbul’da kaosun başkenti. O yüzden İstanbul’dan ölürüm de vazgeçemem… İzmir ve Bursa’da vazgeçemediklerim içinde… Yurt dışında ise, Barcelona, Venedik ve Paris…”

"PANDEMİ BİTTİKTEN SONRA İLK İŞİM..."

"Pandemi de, insanlar, ekmek, lahmacun yaptı. Ben makyaj yaptım. Makyaj yapmayı öğrendim… Onun üzerine merak sardım… Çok müzik dinledim. Dansa gidip, diyet yaptım. Pandemi bitince ilk yapmak istediğim şey konser vermek ve ilk yapacağım şey konserde gitarımı kırmak olacak"

"Sinema ve dizi teklifleri alıyorum ama çok dallanıp budaklanmayı sevmiyorum. Ama itiraf etmeliyim ki, iyi bir oyuncu değilim. Botokssuz bir suratım olması lazım. Botokstan vazgeçemem. Ancak Brad Pitt’ten teklif gelirse vazgeçerim. Ama yarın ne gösterir bilmiyorum.”

"Başka bir meslek seçsem tıp okurdum. Doktor olmayı çok isterdim. Hele ki şu dönemde gösterdikleri çabayı görünce. Evladım olursa doktor olmasını çok isterim. Dünyayı değiştiren bir meslek"

