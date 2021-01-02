İrem’den 10 gündür haber alınamıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde 10 gündür kayıp olan 18 yaşındaki İrem Gül’den hala haber alınamıyor.

Emet ilçesinde, Eniştesi Murat Semerci’nin evinden 24 Aralık 2020 akşam saat 20.00’de, babamlara gidiyorum diye ayrılarak çıkan İrem Gül’den, 10 gündür haber alınamıyor.

İrem’in eniştesi Murat Semerci, yaptığı açıklamada, ’’İrem’den 10 gündür haber alamıyoruz. Herhangi bir hastalığı yok. Babamlara gidiyorum diye benim evimden çıktı. Babasına gitmemiş. Görenlerin en yakın polis karakoluna bildirmeleri istiyoruz’’ dedi.

