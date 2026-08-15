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İrfan Can'dan eski takımı Fenerbahçe'ye karşı çılgın performans!

Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya İrfan Can Eğribayat damga vurdu. Eski takımına karşı 10 kurtarış yapan genç kaleci, kariyerinin en başarılı maçlarından birini oynadı.

İrfan Can'dan eski takımı Fenerbahçe'ye karşı çılgın performans!
Burak Kavuncu

Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona giren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin kalesinde İrfan Can Eğribayat'ın 10 kurtarışlık performansı dikkat çekti.

KANARYA DEPLASMANDA BUZ KESTİ

İrfan Can dan eski takımı Fenerbahçe ye karşı çılgın performans! 1

Fenerbahçe, Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

İRFAN CAN'DAN KARIYER REKORU

İrfan Can dan eski takımı Fenerbahçe ye karşı çılgın performans! 2

Fenerbahçe'nin mağlubiyetine rağmen gecenin öne çıkan ismi İrfan Can Eğribayat oldu. Gençlerbirliği karşısında 10 kurtarış yapan deneyimli kaleci, Süper Lig kariyerinde bir maçta en fazla kurtarış gerçekleştirdiği karşılaşmayı oynadı.

İrfan Can Eğribayat, ortaya koyduğu performansla aynı zamanda Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının en iyi oyuncusu seçildi.

İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDE AYNI SENARYO

İrfan Can dan eski takımı Fenerbahçe ye karşı çılgın performans! 3

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal yönetimindeki son iki Süper Lig deplasman mağlubiyetinin de Gençlerbirliği karşısında gelmesi dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, Mart 2015'te ve Ağustos 2026'da Gençlerbirliği deplasmanında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Böylece Ankara ekibi, Fenerbahçe'nin deplasmanda kabusu olmaya devam etti.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE DARBE

İrfan Can dan eski takımı Fenerbahçe ye karşı çılgın performans! 4

Sezona 3 puanla başlamak isteyen Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında aldığı sonuçla daha ilk haftadan zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertlilerde özellikle savunma performansı sorgulanırken, İrfan Can'ın 10 kurtarış yapması da gecenin en çarpıcı istatistiklerinden biri oldu.

Gençlerbirliği ise güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek sezona flaş bir galibiyetle başladı.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Eğribayat Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı
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