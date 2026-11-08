İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay gönderme! Gol sevincinin perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Çorum FK'yı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci, gol sevincindeki hareketiyle gündem oldu. Milli takım aday kadrosunda kendisine yer bulamayan tecrübeli futbolcunun yaptığı hareketin adresi dikkat çekti.

200. MAÇINI İKİ GOLLE KUTLADI

Fenerbahçe formasıyla 200. resmi maçına çıkan İrfan Can Kahveci, Çorum FK karşısında attığı iki golle özel gününü taçlandırdı. 21. dakikada ilk golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, 56. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.

İrfan Can, bu performansıyla Süper Lig'de 2014-2015 sezonundan bu yana uzaktan en fazla gol atan futbolcu olma unvanını da güçlendirdi.

FENERBAHÇE'DEN ÇORUM'DA 5 GOLLÜ GALİBİYET

Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 5-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 12. dakikada Mason Greenwood, 21 ve 56. dakikalarda İrfan Can Kahveci, 63. dakikada yeniden Greenwood ve 74. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 19'a yükseltirken Çorum FK 16 puanda kaldı.

İRFAN CAN'DAN SERGEN YALÇIN'A GÖNDERME

Çorum FK karşısında ikinci golünü 56. dakikada kaydeden İrfan Can Kahveci, golün ardından kameralara dönerek dikkat çeken bir harekette bulundu. Tecrübeli futbolcunun bu hareketle Sergen Yalçın'ın daha önce sosyal medyada gündem olan ceplerini kontrol ettiği görüntüsüne gönderme yaptığı görüldü.

A Milli Takım'ın açıklanan aday kadrosunda yer almayan İrfan Can'ın bu sevinci kısa sürede gündem oldu.