İrfan Meclisinde Osmanlı politikaları tartışıldı

Yunusemre Belediyesi tarafından Uncubozköy Mahallesinde hayata geçirilen Yunus Emre Kültür Parkı’nda yer alan İrfan Meclisi’nde Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu ve Suriye Politikası masaya yatırıldı.

Yunusemre Belediyesi hayata geçirdiği Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi’nde faaliyetler başladı. Proje içerisinde yer alan İrfan Meclisi, Sancak Çevre, Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen seminerde 15. yüzyıl sonundan Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar Osmanlı Devleti’nin Suriye Politikası anlatıldı. Doç. Dr. Alpay Bizbirlik’in verdiği semineri dinleyenler arasında Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Türk, CBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Abalı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas da vardı. Osmanlı Devleti’nin Suriye ve Ortadoğu bölgesine yönelik politikalarını anlatan Doç. Dr. Alpay Bizbirlik, dönemin yaşanan olaylarını ve sonuçlarını dinleyiciler ile paylaştı. Soru cevap şeklinde ilerleyen seminerin ardından konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İrfan Meclisinin amacına ulaşarak şehrin kültür hayatına yeni bir mekan sağladığını belirtti. Başkan Çerçi, “Biz projemizi hayata geçirirken insanların karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasının öneminin bilincindeydik. Burada amacımız insanların yüz yüze iletişime geçerek ortak akıl ve düşüncelerin geliştirilmesi. İrfan meclisimizde sohbetler etkinlikler düzenlenerek şehrimize katkı sunulacak” dedi.

